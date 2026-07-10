زفيريف ينهي مغامرة فيري

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثًا عالميًّا في كرة المضرب، مغامرة البريطاني أرثر فيري وبلغ نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه عليه 7ـ6 «7ـ0» و6ـ2 و6ـ4، الجمعة.

ولم يسبق لزفيريف أن ذهب أبعد من الدور الرابع في مشاركاته التسع السابقة في هذه البطولة، لكن يبدو أنَّ فوزه بلقبه الأول الكبير قبل أسابيع معدودة في رولان جاروس منحه دفعة معنوية للذهاب حتى النهائي الذي سيكون الخامس له في الـ«جراند سلام».

في المقابل، انتهت مغامرة فيري، ابن الـ23 عامًا المصنف 114 عالميًّا، الذي بات أول لاعب يشارك ببطاقة دعوة يبلغ نصف نهائي منافسات الرجال في نادي عموم إنجلترا منذ الكرواتي جوران إيفانيشيفيتش، الذي تُوِّج باللقب عام 2001.

وكان فيري يمني النفس بأن يصبح أول بريطاني يتوّج بلقب فردي الرجال في ويمبلدون منذ أندي موراي عام 2016، لكن خبرة زفيريف لعبت دورها في إنهاء مغامرته.