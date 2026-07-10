«NBA».. كوري سعيد بقصة الأسطورة

أبدى ستيفن كوري، نجم فريق جولدن ستايت ووريرز الأمريكي الأول لكرة السلة، سعادته بإمكانية اللعب إلى جانب الأسطورة ليبرون جيمس، الباحث عن فريق جديد، وذلك بعد رحيله عن لوس أنجليس ليكرز، مقرًّا أنَّ الهدّاف التاريخي لدوري «NBA» للمحترفين مطلوب بشدة في العديد من الأندية.

وقال صانع ألعاب ووريرز، البالغ 38 عامًا، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الثلاثيات في تاريخ «NBA»، بعدما أنهى موسمه الـ 17 بقميص الفريق عينه: «أشعر أنَّه بمجرد أن يقول جيمس أريد اللعب هناك سيتحرَّك كل شيء من أجل تحقيق رغبته».

وأضاف كوري، في رسالة واضحة إلى جيمس الذي واجهه أربع مرات على التوالي في السلسلة النهائية بين 2015 و2018 مع كليفلاند كافالييرز: «الفكرة هي هل تريد لعب كرة سلة جميلة ومجاورة لاعبين يعرفون كيف يلعبون؟، نحن نادٍ يملك الخبرة، وهو يعلم ذلك. الأمر كله يتعلق بالمكان الذي يعتقد أنَّه يستطيع أن يشغله. في النهاية، يعود القرار إليه».

وفي عمر 41 عامًا، قرَّر جيمس القادر على اللعب في مراكز عديدة، مواصلة مسيرته في دوري المحترفين للموسم الـ 24، لكن خارج أسوار لوس أنجليس ليكرز، بعدما انتهى عقده مع الفريق الذي أنهى معه موسمه الثامن بخروج قاسٍ من نصف نهائي المنطقة الغربية أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بطل موسم 2025.

ويُعدّ جولدن ستايت ووريرز من بين أندية عديدة، إلى جانب ميامي هيت وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وغيرها، مرشحة لاستقطاب النجم المتوَّج بلقب الدوري أربع مرات، وجائزة أفضل لاعب أربع مرات.

وصرح ريتش بول، وكيل اللاعب، في بودكاست الإثنين الماضي، بأنَّ نحو 10 فرق يمكنها التقدم بجدية للتعاقد مع جيمس.