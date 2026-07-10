وفاة فتاة في احتفالات «الديوك»

لاقت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا حتفها، بعدما سقطت من شاحنة أثناء احتفالها بفوز المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ، الجمعة.

وانطلقت الاحتفالات في أنحاء فرنسا بعد الفوز 2ـ0 في أمريكا على الفريق المغربي، وبلوغ نصف النهائي، حيث اجتمع المئات في شوارع العاصمة باريس، تحت أنظار آلاف من عناصر الشرطة المكلّفين بمهام أمنية.

وكانت المراهقة على متن شاحنة بالقرب من مدينة موبوج شمال فرنسا، وعندما سقطت دهستها المركبة، وأُعلنت وفاتها في المكان، بحسب خدمات الطوارئ.

وأوضحت السلطات الفرنسية أنَّ سائق الشاحنة أُوقف، فيما نُقل مراهق آخر كان شاهدًا على الحادث إلى المستشفى وهو يُعاني من صدمة.