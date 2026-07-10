الجيل يفحص اللاعبين

دشن فريق الجيل الأول لكرة القدم، الجمعة، المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لخوض منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2026ـ2027، وذلك بحصة تدريبية على ملعبه في الأحساء.

وقاد الحصة التدريبية الأولى أحمد بو صلاح بمشاركة لاعبي الفريق ووسط حضور إداري.

واشتمل المران الافتتاحي على فحوصات بدنية متنوعة إلى جانب قياس مستويات اللياقة لدى اللاعبين بعد العودة من الإجازة الصيفية إلى جانب تمارين تدوير الكرة والإحماء.

وطبقًا لحساب الجيل على منصة «إكس» تسعى إدارة النادي من خلال هذا الإعداد المبكر إلى تجهيز الفريق بالصورة الأمثل وتطبيق البرنامج الفني للمدرب قبل الإعلان عن تفاصيل المعسكر الخارجي والمباريات تجريبية.