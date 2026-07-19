بوكيتينو يدرس فكرة التمديد مع أمريكا

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى أنه بصدد تحديد موقفه من الاستمرار في قيادة المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن القرار قد يتحدد الإثنين المقبل.

وقاد بوكيتينو المنتخب إلى دور الـ 16 لكأس العالم 2026، بتألق كبير قبل أن يودع البطولة بخسارة مذلة بنتيجة 1-4 أمام بلجيكا، لكن على الرغم من هذه الهزيمة، يرغب الاتحاد المحلي للعبه استمراره.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدرب، الذي يتقاضى ستة ملايين دولار سنويًا، بنهاية كأس العالم، مع بند يسمح بتمديده وهو ما يسعى الاتحاد الأمريكي لتفعيله.

ونقلتت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية تصريح بوكيتينو لإذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية السبت: «نحن بصدد تقييم الأمر ودراسته. قدم لي الاتحاد الأمريكي عرضًا للاستمرار، وسنرى ما سيحدث. سنتخذ القرار الأسبوع المقبل».

وكان جيه تي باتسون الرئيس التنفيذي والأمين العام لاتحاد كرة القدم الأمريكي متفائلًا في وقت سابق من هذا الأسبوع بإمكانية التوصل لاتفاق مع بوكيتينو لقيادة المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.

وحظي بوكيتينو باستقبال حافل عندما عُيّن مدربًا للمنتخب قبل عامين، بعد أن سبق له قيادة توتنام وباريس سان جيرمان وتشيلسي.