نهائي المونديال.. تفوّق لاتيني أمام الأوروبيين

يواجه منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم خصمه الأرجنتيني، الأحد، في نهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه ليست المرَّة الأولى التي يلتقي فيها منتخبٌ من قارة أوروبا مع منتخبٍ لاتيني في المباراة النهائية للمونديال.

وتقابلت منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية في 11 نهائيًّا سابقًا للبطولة، وتتفوَّق أمريكا الجنوبية بتحقيق الفوز في ثماني مبارياتٍ مقابل ثلاثة انتصاراتٍ لأوروبا.

وبدأت القصة عام 1958 حين فاز منتخب البرازيل على السويد بنتيجة 5ـ2 في المباراة النهائية، ليتفوَّق المنتخب اللاتيني على نظيره الأوروبي في اللقاء الحاسم.

وعادت البرازيل لتفوز على منتخب تشيكوسلوفاكيا 3ـ1 في نهائي كأس العالم عام 1962 قبل أن تتفوَّق من جديدٍ بنتيجة 4ـ1 على إيطاليا في نهائي 1970.

وفي مونديال 1978، فازت الأرجنتين على هولندا 3ـ1 في النهائي قبل أن تفوز من جديدٍ في نهائي 1986 على منتخب ألمانيا الغربية 3ـ2.

وتفوَّقت منتخبات أوروبا للمرَّة الأولى على نظيرتها في أمريكا الجنوبية في نهائي 1990 حين فاز منتخب ألمانيا على الأرجنتين 1ـ0.

واستعادت البرازيل التفوُّق مرَّةً أخرى بعد الفوز على إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي 1994 قبل أن تخسر أمام منتخب فرنسا 0ـ3 في نهائي 1998.

وعادت البرازيل بقوَّةٍ في مونديال 2002 حين فازت على ألمانيا 2ـ0 في النهائي، لكنَّ ألمانيا ردَّت الاعتبار للأوروبيين، وفازت على الأرجنتين 1ـ0 في نهائي 2014 في البرازيل.

يذكر أن آخر نهائي جمع بين منتخب لاتيني بآخر أوروبي كان عام 2022 في قطر، وفاز فيه منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3ـ3.