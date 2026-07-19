الليلة الأخيرة.. 14 حسمت في الـ 90

تتَّجه الأنظار، الأحد، إلى ملعب ميتلايف في نيويورك حين يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، وسط ترقُّبٍ لمعرفة إذا ما كان اللقب سيُحسم خلال الوقت الأصلي، أم سيحتاج إلى شوطين إضافيين، أو ركلات ترجيحٍ.

وقبل النهائي الـ 23 في تاريخ البطولة، تكشف ذاكرة المونديال عن أن 14 مباراةً حُسِمَت خلال الـ 90 دقيقة، فيما امتدَّت ثماني مواجهاتٍ إلى 120 دقيقةً، انتهت خمسٌ منها بهدفٍ في الوقت الإضافي، بينما حسمت ركلات الترجيح ثلاثًا، لتبقى كل سيناريوهات التتويج مفتوحةً أمام الإسبان والأرجنتينيين.

وفازت الأوروجواي بأول نسخةٍ لكأس العالم عام 1930 بعد الانتصار في النهائي على الأرجنتين 4ـ2 في الـ 90 دقيقة، فيما تخطت إيطاليا منتخب تشيكوسلوفاكيا 2ـ1 في نهائي عام 1934 بعد وصول المباراة إلى الشوطين الإضافيين عقب التعادل 1ـ1، وحينها سجل أنجيلو سكيافيو هدف الفوز في الدقيقة 95 من الشوط الإضافي الأول.

وفي مونديال 38، فازت إيطاليا على المجر 4ـ2 في الـ 90 دقيقة، كما انتصرت الأوروجواي على البرازيل 2ـ1 في نهائي 1950، وكسبت ألمانيا منتخب المجر 3ـ2 في نهائي 1954، وفازت البرازيل على السويد 5ـ2 في نهائي 1958، ثم على تشيكوسلوفاكيا 3ـ1 في نهائي 1962.

وفي نهائي مونديال 1966، عاد الحسم من جديدٍ خلال الشوطين الإضافيين بعد نهاية اللقاء بالتعادل 2ـ2 قبل فوز إنجلترا على ألمانيا بنتيجة 4ـ2 عقب تمديد النهائي.

وتفوَّقت البرازيل على إيطاليا خلال الـ 90 دقيقة 4ـ1 في نهائي عام 1970، وفازت ألمانيا على هولندا 2ـ1 في نهائي 1974 قبل أن ينتهي نهائي 1978 بين الأرجنتين وهولندا 1ـ1 في الوقت الأصلي، وتُسجِّل الأرجنتين هدفين في الشوطين الإضافيين، ليفوز المنتخب اللاتيني 3ـ1.

وفي نهائي 1982، فازت إيطاليا على ألمانيا 3ـ1، وتفوَّقت الأرجنتين على ألمانيا 3ـ2 في نهائي 1986، وبعدها فازت ألمانيا على الأرجنتين 1ـ0 في نهائي مونديال 1990.

هذا، وشهد نهائي مونديال 1994 أول نسخةٍ تُحسم بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين منتخبَي البرازيل وإيطاليا قبل أن تفوز البرازيل 3ـ2 بركلات الترجيح.

وفازت فرنسا على البرازيل بثلاثيةٍ في نهائي 1998، كما تفوَّقت البرازيل على ألمانيا بثنائيةٍ في نهائي 2002، وبعدها حسمت ركلات الترجيح نهائي 2006 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1 بين فرنسا وإيطاليا قبل أن تفوز إيطاليا 5ـ3 بالترجيحية.

وفي مونديال 2010، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين إسبانيا وهولندا، ليُسجل أندريس إنييستا هدف فوز الإسبان في الشوطين الإضافيين، ويمنح اللقب لمنتخب بلاده.

وتكرَّر الأمر في مونديال 2014 حين سجل ماريو جوتزه هدف فوز ألمانيا على الأرجنتين في الشوطين الإضافيين بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وحُسِم نهائي مونديال 2018 خلال الوقت الأصلي حيث فازت فرنسا على كرواتيا 4ـ2، بينما انتصرت الأرجنتين على فرنسا 4ـ2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3ـ3 في نهائي 2022.