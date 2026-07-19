عطية وعاشور يدخلان اهتمامات الاتحاد

دخل الدوليان المصريان مروان عطية وإمام عاشور، لاعبا فريق الأهلي القاهري الأول لكرة القدم، اهتمامات الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد، بحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر نفسها، يدرس الاتحاد عددًا من الخيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، ويحظى الثنائي بتقدير فني من الإدارة الرياضية في النادي.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الإدارة الرياضية تنتظر حسم الملف الفني من قبل الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية تجاه التفاوض رسميًّا مع الأهلي.

وظهر عطية، لاعب الوسط الدفاعي، البالغ 27 عامًا، في 250 مباراة خلال مسيرته، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع 11. ويرتبط مع الأهلي بعقد حتى صيف 2029 وكان حاضرًا في قائمة مصر في المونديال الجاري.

وحضر الجناح عاشور، البالغ 28 عامًا، في 247 مباراة، سجَّل خلالها 53 وصنع 37 هدفًا، ويرتبط مع ناديه بعقد حتى صيف 2028.

وشارك عاشور في مواجهات منتخب بلاده الخمس في نسخة كأس العالم، التي تختتم الأحد في أمريكا.