أتلتيكو مدريد يكتب التاريخ في نهائي المونديال

يكتب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم سطرًا استثنائيًّا في الرواية الطويلة لنهائيات كأس العالم، خلال التحدي الختامي بين إسبانيا والأرجنتين، في نهائي الأحد، إذ تضمّ قائمة طرفيْ النهائي تسعة لاعبين من صفوف القطب العاصمي، في رقم لم تشهده المباريات النهائية المونديالية سوى ثلاث مرات تاريخيًّا، وآخرها قبل 76 عامًا.

وكان ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، قد استدعى 6 من لاعبي أتلتيكو مدريد إلى قائمته في 28 مايو، تمهيدًا للنهائيات، فيما سمّى لويس ديلا فوينتي، المدرب الإسباني، 3 من لاعبي أتلتيكو في قائمته، التي أعلن عنها في 25 مايو.

وبقي عدد لاعبي أتلتيكو مدريد على ما هو عليه، في القائمتيْن الإسبانية والأرجنتينية، بعد التحركات الرسمية التي حدثت في الميركاتو الصيفي حتى الآن، إذ عاد الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس إلى يوفنتوس في 1 يوليو الجاري، بعد نهاية فترة إعارته، لينخفض عدد لاعبي أتلتيكو في القائمة الأرجنتينية إلى 5، لكن فريق المدرب دييجو سيميوني أتمّ في اليوم نفسه التعاقد مع الإسباني أليخاندرو جريمالدو من ليفركوزن، ليرتفع عدد لاعبي أتلتيكو في القائمة الإسبانية إلى 9.

ويضع هذا الرقم فريق أتلتيكو مدريد ثانيًا في قائمة أكثر الأندية تزويدًا للمنتخبات باللاعبين، طوال تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، إذ يتصدّر فريق سلافيا براج ترتيب هذه الإحصائية، بحضور 12 لاعبًا من صفوفه، في المباراة النهائية لنسخة 1934، التي جمعت منتخب تشيكوسلوفاكيا مع إيطاليا.

ويتشارك أتلتيكو مدريد المركز الثاني مع يوفنتوس الإيطالي وبينيارول الأوروجوياني، إذ زوّد الأول منتخب إيطاليا بتسعة لاعبين في نهائي 1934، فيما حضر 9 من لاعبي بينيارول في قائمة منتخب الأوروجواي، الذي فاز على البرازيل في نهائي «ماراكانا» عام 1950، ولو أنَّ تلك المباراة لم تكن مباراة نهائية تقنيًّا، إذ أقيم الدور النهائي حينها بنظام المجموعة، إلا أنَّ مواجهة الأوروجواي والبرازيل كانت الأخيرة، والحاسمة بين الطرفيْن المعنييْن بالصراع.

يذكر أنَّ نهائي الأحد سيشهد ثمانية لاعبين من برشلونة، جميعهم في قائمة المنتخب الإسباني، الأمر الذي يضع الفريق الكاتالوني خامسًا في ترتيب أكثر الأندية تزويدًا للمنتخبات باللاعبين في مباراة نهائية، مناصفة مع فاسكو دا جاما البرازيلي 1950، بودابست هونفيد المجري 1954، يوفنتوس الإيطالي 2006، وبرشلونة نفسه عام 2010.