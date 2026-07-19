الإثنين.. باسوجوج ينطلق مع الفيصلي

منح الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر ذاته أنَّ الكاميروني كريستيان باسوجوج، الوجه الجديد في الفيصلي، سيدخل التدريبات الجماعية الإثنين بعد وصوله إلى سلوفينيا، السبت.

وتغلب الفيصلي، العائد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، على تورنيششي السلوفيني في المباراة التجريبية السبت 6ـ0 خلال المعسكر الخارجي على أرض الأخير، ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الموسم المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته، الإثنين، لمواصلة برنامجه الإعدادي خلال المعسكر الأوروبي.