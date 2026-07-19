قبل فيسترلو.. تدريب صباحي يجهز الفيحاء

فرض البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، تدريبًا صباحيًّا الاحد خلال المعسكر الخارجي في هولندا، ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وجرت الفترة الصباحية داخل الصالة الرياضية، وشهِدت تنفيذ مجموعةٍ من التمارين الهادفة إلى رفع المخزون اللياقي للاعبين وتعزيز الكتلة العضلية.

ويجري الفريق حصة تدريبية أخرى مسائية على الملعب ، قبل أن يخوض ، الأربعاء، ثاني مواجهاته التجريبية في المعسكر الخارجي أمام فيسترلو البلجيكي .

وخسر البرتقالي أولى مواجهاته التجريبية أمام نيميخن الهولندي 0ـ7، السبت.

وأنهى الفيحاء دوري روشن السعودي الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 38 نقطةً، جناها من عشرة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ، مقابل 16 خسارة.