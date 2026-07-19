مسرح نهائي المونديال.. وجهة الألعاب الأخرى والحفلات

ينضمُّ ملعب "ميتلايف ستاديوم" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى لائحة الملاعب المضيفة للمباريات النهائية لكأس العالم، إلى جانب ماراكانا، وويمبلي، وأزتيكا، وسانتياجو برنابيو، وغيرها من الملاعب الشهيرة، إذ يستضيف، مساء الأحد، القمة المرتقبة بين منتخب إسبانيا الاول لكرة القدم والأرجنتين، قطبَي العرس الختامي.

ولا يحظى هذا الملعب بذكرياتٍ كثيرةٍ مع رياضة كرة القدم نظرًا لحداثة عمره، إذ تمَّ افتتاحه عام 2010، ولأنه لا يُعدُّ معقلًا لأي فريقٍ في الدوري الأمريكي MLS، إذ يقتصر دوره في كرة القدم على التجريبيات، والبطولات القارية والدولية فقط، ثم إنه وجهةٌ ثابتةٌ لكرة القدم الأمريكية، ودوريها NFL الذي يُعدُّ الأكثر شعبيةً في الولايات المتحدة من ناحية الحضور الجماهيري، والمتابعة التلفزيونية.

وبُنِي ملعب "ميتلايف" على أرضٍ ملاصقةٍ لملعب "جايانتس"، الذي كان معقل فريق نيويورك جايانتس في دوري كرة القدم الأمريكية NFL بدءًا من عام 1976 قبل أن يُهدَم في 2010 تزامنًا مع افتتاح "ميتلايف"، ليصبح الأخير المسرح الجديد لفريقَي نيويورك في NFL، وهما نيويورك جايانتس ونيويورك جيتس، علمًا أنه يقع في ولاية نيوجيرسي، ويبعد ثمانية كيلومتراتٍ عن نيويورك.

ويُعدُّ الملعب مسرحًا ثابتًا لرياضة كرة القدم الأمريكية، إذ يستضيف بين 15 و20 مباراةً سنويًّا في دوري NFL، إضافةً إلى مبارياتٍ في دوري الجامعات لكرة القدم الأمريكية NCAA. ولعل الحدث الأبرز في هذه الرياضة كان استضافته مباراة سوبر بول عام 2014، وهي المواجهة السنوية التي تُحدِّد بطل الموسم في NFL.

وإلى جانب كرة القدم الأمريكية، جرت العادة أن يتم اختيار "ميتلايف" لاستضافة أحداثٍ سنويةٍ بارزةٍ في رياضاتٍ أخرى، منها استضافة أحداثٍ في المصارعة الحرة WWE، ومبارياتٍ في دوري الهوكي الأمريكي NHL، كما أنه وجهةٌ لحفلاتٍ موسيقيةٍ ضخمةٍ لفنانين عالميين حيث جرت عليه حفلاتٌ لبون جوفي، وإيمينيم، وكندريك لامار، وتيلور سويفت، وبيونسيه، وإد شيران، وشاكيرا، وميتاليكا وغيرهم.

أمَّا على صعيد كرة القدم، ومع أنه يستضيف عددًا قليلًا من المباريات سنويًّا في هذه الرياضة، فإن "ميتلايف" اعتاد على المواعيد الكبرى، إذ استضاف مبارياتٍ في كأس كونكاكاف الذهبية عامَي 2011 و2015، وكوبا أمريكا في 2016 و2024، وكأس العالم للأندية بنسختها الموسَّعة الأولى، الصيف الماضي، بما فيها مباريات نصف النهائي والنهائي، إضافةً إلى مجموعةٍ من المباريات التجريبية بين منتخباتٍ عالميةٍ.

وكانت لليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، ذكرياتٌ متفاوتةٌ على أرضية هذا الملعب، إذ ضرب شباك المنتخب البرازيلي بـ "هاتريك" في مباراةٍ تجريبيةٍ، انتهت بفوز الأرجنتين 4ـ3 عام 2012، بينما خسر نهائي كوبا أمريكا 2016 أمام تشيلي بعد إهداره الركلة الترجيحية الأرجنتينية الأولى، في حين كان "ميتلايف" بوَّابة عبوره إلى نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد أن سجل هدف منتخب بلاده الثاني أمام كندا في نصف النهائي تمهيدًا لفوزه باللقب.

وبُنِي الملعب بتكلفةٍ وصلت إلى 1.6 مليار دولار عبر شركاتٍ عدة، ومهندسين ومصمِّمين، من أبرزهم المهندس الأمريكي دافيد روكويل، والمصمِّم الكندي بروس ماو، وحمل اسم "ميدولاندز" بادئ الأمر، قبل أن يحمل اسم "ميتلايف"، وهي شركةٌ تعدُّ من أكبر مزوِّدي خدمات التأمين على مستوى العالم.

ويتكوَّن المحيط الخارجي لبنية الملعب من فتحاتٍ تفارجيةٍ متشابكةٍ من الألمنيوم والزجاج، ويصل طولها الإجمالي إلى 50 كيلومترًا، ويتخللها أضواءٌ متغيِّرة الألوان في فكرةٍ مستوحاةٍ من ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، إذ تتغيَّر ألوان الأضواء مع اختلاف المضيف، لا سيما أن الملعب يُعد معقلًا لفريقي جايانتس وجيتس في دوري NFL.

ويحمل سقف الملعب حلقةً شمسيةً، تتضمَّن 47 لوحًا للتغذية بالطاقة الشمسية، تُولِّد 350 كيلو واط، وتسهم في إضاءة الحلقة بألوانٍ إضافيةٍ، وتُغذِّي الملعب بالكهرباء.

وعلى الرغم من حداثته وتكلفته الكبيرة إلا أن الملعب كان عرضةً لانتقاداتٍ كثيرةٍ، وفي جوانبَ مختلفةٍ، فقد أثار كثيرًا من الجدل عام 2014 عند استضافته مباراة سوبر بول فيما يتعلَّق بصعوبة الوصول والدخول والخروج، بينما شهدت نهائيات كأس العالم الجارية انتقاداتٍ تعلَّقت بأرضية الملعب، وأبرز المنتقدين كانوا ديدييه ديشامب، وأدريان رابيو، وفينيسيوس جونيور.