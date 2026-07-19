حادث مروري ينهي حياة هانا

أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة برازوس في ولاية ​تكساس، عبر بيان صحافي، الأحد، وفاة الملاكمة الأمريكية هانا راب، بعدما صدمتها سيارة أثناء قيادتها دراجة هوائية.

وقال ماوريسيو سليمان، رئيس المجلس العالمي للملاكمة: «هانا ملاكمة استثنائية، لكنها كانت ‌قبل كل شيء عضوًا لا غنى عنه ⁠في ⁠عالم الملاكمة، نشارك أحباءها وفريقها وجميع الذين حظوا بشرف معرفتها ودعمها طوال مسيرتها الرائعة حزنهم».

وأكد مكتب قائد شرطة مقاطعة برازوس القبض على شخص يدعى تشارلز ميدينا، يبلغ من العمر 31 عامًا، ووجهت إليه تهمة ​القتل غير ​العمد في وفاة هانا.

وخاضت هانا، صاحبة الـ26 عامًا، نزالًا أمام ‌تيارا براون ‌على لقب ​مجلس الملاكمة ‌العالمي ⁠في ​وزن الريشة ⁠يونيو الماضي.

وفازت الملاكمة الأمريكية في ثمانية نزالات، وتعادلت في واحد من أول تسع مواجهات خاضتها في ⁠عالم المحترفين.

وحصدت هانا لقب اتحاد ‌أمريكا ‌الشمالية للملاكمة في ​وزن الريشة، قبل أن تخسر أمام براون ‌بإجماع قرار الحكام.