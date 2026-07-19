التعاون يعيد فتح ملف ضاري

أعادت إدارة نادي التعاون فتح التفاوض مع نظيرتها في ضمك، بهدف التعاقد مع ضاري العنزي، ظهير أيسر فريقها الأول لكرة القدم، هذا الصيف، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته أنَّ التفاوض توقف سابقًا بسبب انتخاب الإدارة الجديدة للنادي الجنوبي، مشيرًا إلى أنَّ التعاون يسعى إلى حسم الصفقة بأسرع وقت، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى معسكر الفريق الجاري حاليًّا في مدينة ميرلو الهولندية.

وتدرج ضاري «26 عامًا» في الفئات السنية بنادي النصر، قبل الانتقال إلى ضمك موسم 2022ـ2023، وشارك معه في 107 مباريات لم يسجل خلالها وصنع أربعة أهداف.

من جانب آخر، عاد لاعبو التعاون إلى التدريبات اليومية، الأحد، ضمن معسكره المنظَّم في مدينة ميرلو، بعد الإجازة التي منحت لهم السبت، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وفرض الصربي زاركو لازيتيتش تدريبات لياقية وفنية على جميع اللاعبين، تخللتها تمارين استشفائية، وذلك بعد الفوز على هيلموند الهولندي بثنائية نظيفة في أولى مباريات الفريق التجريبية.

وتبقَّت للتعاون ثلاث مواجهاتٍ يعلن عنها لاحقًا ضمن برنامج معسكره الجاري، الذي يمتدُّ حتى 5 أغسطس المقبل.