ميسي على أعتاب رقمين قياسيين جديدين

سيُصبِح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد، أكبر لاعبٍ في تاريخ كأس العالم، من غير حراس المرمى، يخوض المباراة النهائية.

وحمل ميسي منتخبه إلى النهائي للنسخة الثانية على التوالي. وعندما يواجه إسبانيا، في موقعة اللعب، سيكون عمره 39 عامًا و25 يومًا، ما يمنحه رقمًا قياسيًا موندياليًا جديدًا، علمًا أنه سجل 21 هدفًا، وأكثر من لعِب مبارياتها، بـ 33 مُشارَكة، وأكثر من خاض نسخها، بواقع 6 مرات، متساويًا في ذلك مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن سيبقى الرقم القياسي الإيطالي دينو زوف، حارس المرمى الشهير، صامدًا حتى إشعار آخر.

وعندما ذاد زوف عن مرمى منتخب إيطاليا، في نهائي مونديال 1982، كان عمره 40 عامًا و133 يومًا. وهو بذلك أكبر لاعبٍ شارك في مباراة نهائية للبطولة، التي انطلقت عام 1930.

وعند استثناء مركز حراسة المرمى، سيصبح ميسي الأكبر سنًّا، وسيتخطى البرازيلي نيلتون سانتوس، الذي بلغ من العمر 37 عامًا و32 يومًا عندما مثّل «راقصي السامبا» في نهائي نسخة 1961 أمام تشيكوسلوفاكيا، الذي كسِبه البرازيليون 3-1.

وإذا واصل ميسي، الأحد، تسجيل الأهداف المونديالية، سيحطّم رقمًا قياسيًا آخر، ليصبح أكبر لاعبٍ يحرز هدفًا في المباراة النهائية للمونديال. والرقم مسجّل حتى الآن باسم السويدي نيلز ليدهولم، الذي أحرز هدفًا عندما خسِر منتخب بلاده 2-5 من البرازيل في نهائي 1958.