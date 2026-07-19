الفتح يتفق مع بواتينج وليكساندرو

تنتظر إدارة نادي الفتح موافقة لجنة الاستدامة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل إعلان صفقات الفريق الأول لكرة القدم الجديدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ إدارة النادي الأحسائي توصلت إلى اتفاق نهائي مع الثنائي التوجولي كينيدي بواتينج والروماني ميهاي ليكساندرو.

وضمَّ الفتح الدولي التوجولي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، عقب مشاركته الموسم الماضي مع دينامو بوخارست الروماني في سبع مباريات وأحرز هدفًا وحيدًا.

وعلى الصعيد الدولي، حضر صاحب الـ29 عامًا مع منتخب توجو في 16 مباراة دولية، من بينها تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات مونديال 2026.

وتعاقد الفتح مع ليكساندرو، صاحب الـ25 عامًا، قادمًا من ستيوا بوخارست الروماني، الذي شارك معه في 30 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين.

ويجري الفتح معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية يستمر حتى 4 أغسطس المقبل على أن تكون المحطة الأخيرة في الأحساء من 5 إلى 12 من الشهر ذاته.

وأنهى النموذجي الموسم الماضي في المركز الـ 11 من تسعة انتصارات و10 تعادلات و15 خسارة برصيد 37 نقطة.