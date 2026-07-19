«الفيناليسيما» المؤجلة تحضر في المونديال

في مارس الماضي كانت الجماهير تترقب موعد المواجهة المنتظرة التي كانت ستجمع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني في الدوحة على لقب «الفيناليسيما»، وهي مباراة تجمع بين آخر بطل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، لكن الظروف السياسية حالت دون تنظيمها، وأُعلن في وقت لاحق رسميًّا إلغاؤها.

لم يختفِ الموعد طويلًا، بل عاد بصورة أكبر، فبعد أربعة أشهر فقط، فرض المنتخبان نفسيهما على العالم من جديد، لكن هذه المرة في أعلى منافسة كروية، بعدما بلغا نهائي كأس العالم 2026، ليتحوّل اللقاء المؤجل على لقب «بطل القارتين» إلى مواجهة تحسم اللقب الأغلى في كرة القدم.

المفارقة أنَّ المباراة التي كان يُنتظر أن تجمع بطل يورو 2024 ببطل كوبا أمريكا 2024 لم تجد موعدًا ولا ملعبًا، بينما جمعهما الطريق الأصعب في البطولة الأكبر، بعد أن تجاوز كل منتخب سلسلة من المنافسين حتى بلغ المشهد الختامي.

وهكذا، لم تُلعب «الفيناليسيما» في موعدها، لكنها حضرت بروحها في كأس العالم، فبدلًا من التنافس على لقب يجمع بطلي القارتين، أصبح الرهان على الكأس التي يحلم بها العالم بأسره.