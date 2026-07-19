3 أندية تحتفل بالأبطال قبل التتويج

ضَمِنت ثلاثة أنديةٍ استقبال أبطالٍ موندياليين قبل انطلاق الموسم الجديد، أيًّا كانت نتيجة مباراة نهائي كأس العالم، المقرَّرة الأحد بين منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم وإسبانيا.

وتمتلك أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، وتوتنام هوتسبير وليفربول الإنجليزيان لاعبِين في قائمتَي المنتخبين طرفَي النهائي.

والأتليتي حاضرٌ في القائمتين بتسعة أسماءٍ، بواقع أربعةٍ في إسبانيا، وخمسةٍ في الأرجنتين.

ويسجل الظهير ناهويل مولينا والمهاجم جوليان ألفاريز، لاعبا الفريق المدريدي، حضورًا دائمًا في التشكيل الأساسي لـ «راقصي التانجو»، حاملي اللقب.

ويعتمد الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب، على زميليهما الجناح جوليانو سيميوني وتياجو ألمادا، لاعب الوسط، في تبديلاته. وأمام إنجلترا، في دور الأربعة، لعِب سيميوني من البداية. وفي ظل تألق إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين الأول، يتابع مواطنه خوان موسو، حارس الأتليتي، منافسات المونديال من مقعده في دكة الاحتياط.

على الجهة المقابلة، يحجز أليكس باينا، جناح أتلتيكو مدريد، مكانًا في التشكيل الأساسي لإسبانيا. ويجلس ثلاثةٌ من زملائه في الفريق على دكة احتياط المنتخب، وهم المدافع مارك بوبيل، والظهير ماركوس يورينتي، والظهير ألكيس جريمالدو، المنضم أخيرًا إلى النادي العاصمي.

ويضع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، والظهير الإسباني بيدرو بورو الزمالة جانبًا عندما يتواجهان في المباراة النهائية. واللاعبان، وكلاهما أساسي في منتخبه، يُمثِّلان فريق توتنام هوتسبير. وهذا الصراع الكروي بين لاعبَي «السبيرز» يتابعه من مقاعد الاحتياط المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، زميلهما المنضم إلى النادي قبل المونديال.

وسيتمنَّى فيكتور مونوز، الجناح الإسباني الذي وقَّع أخيرًا مع ليفربول، أن يتخلى التوفيق، ليلةً واحدةً، عن ألكسيس ماكاليستر، الركيزة في وسط الأرجنتين والفريق الإنجليزي الأحمر.

وتأهل الإسبان، الذين يُدرِّبهم مواطنهم لويس دي لا فوينتي، إلى النهائي بعد الفوز الثلاثاء 2ـ0 على فرنسا. وفي مواجهة دور الأربعة الأخرى، تغلَّبت الأرجنتين، بقيادة النجم الكبير ليونيل ميسي، 2ـ1 على إنجلترا.