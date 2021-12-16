سلسلة شيري برو تستحوذ على اهتمام السوق السعودي

أطلقت شركة سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي، عدة أنشطة تفاعلية لاختبار سيارات “شيري برو” في العديد من المواقع والمجمعات السكنية، وقدمت شيري سيارات برو الجديدة للمرة الأولى أمام الجمهور وأتاحت لهم تجربتها على أرض الواقع، بما في ذلك سيارات تيجو 8 برو، وتيجو 7 برو، وتيجو 2 برو، وأريزو 6 برو.

وأشارت إدارة شركة سنابل الحديثة للسيارات: “يسعى العملاء اليوم إلى الحصول على تجربة قيادة فريدة تتخطى الحدود التقليدية لذلك يبحثون دائمًا عن السيارات الأفضل”.