كونكاكاف.. 37 اتحادا

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم، ويختصر بـ”كونكاكاف”، هو الجهة الراعية لكرة القدم في دول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي، إضافة إلى 3 دول من أمريكا الجنوبية. ويضم في عضويته قرابة 37 اتحادًا، وينظم الاتحاد قرابة 10 بطولات لمختلف أعضائه وهي: الكأس الذهبية للرجال والكأس الذهبية للنساء وبطولة أمريكا الوسطى وبطولة الكاريبي وتصفيات الكونكاكاف للألعاب الأولمبية للرجال وتصفيات الكونكاكاف للألعاب الأولمبية للنساء وبطولة الكونكاكاف تحت 20 عامًا وبطولة الكونكاكاف تحت 20 عامًا للنساء وبطولة الكونكاكاف تحت 17 عامًا وبطولة الكونكاكاف لكرة القدم الشاطئية.