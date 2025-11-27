كمال الأجسام.. 16 ألف لاعب في الخبر

تستضيف مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، بطولة العالم لكمال الأجسام ، الجمعة لمدة ثلاثة أيام في الصالة الخضراء، بمشاركة دولية واسعة تتجاوز «16,000».

وبدأت الخميس إجراءات الميزان الرسمي للبطولة في فندق جراند حياة، على أن يعقبها اجتماعات أساسية تسبق انطلاقة المنافسات، وتشمل: اجتماع الحكام، والكونجرس الدولي الذي ينطلق عند الـ 07:00 مساءً.

وتشهد البطولة حضورًا رفيع المستوى من قيادات كمال الأجسام على مستوى العالم، أبرزهم: الدكتور رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية «IFBB»، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي والإفريقي والمصري.

وأكد أيمن الراشد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أن هذا الحدث العالمي الكبير يعكس الثقة المتزايدة في قدرات السعودية على تنظيم البطولات الدولية وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي أكمل جاهزيته للمشاركة، ويعمل بكل طاقاته لتقديم نسخة مميزة تليق باسم السعودية ومكانتها الرياضية، مرحبًا بجميع الوفود واللاعبين المشاركين، في منافسات البطولة.

وأكمل المنتخب السعودي استعداداته من خلال معسكرات تدريبية مكثفة، تأهبًا للمنافسة وتمثيل السعودية في مختلف الفئات بأفضل صورة ممكنة.

وتتواصل المنافسات السبت 29 نوفمبر في نادي الاتفاق عند الـ 09:00 صباحًا، وتشمل: كمال الأجسام للأساتذة Men’s Physique ،Classic Physique فئات الوزن المفتوح والأطوال المختلفة.

وتختتم فعاليات البطولة الأحد 30 نوفمبر في الصالة الخضراء بأقوى الفئات: كمال الأجسام للأوزان من 60 حتى +100 كغMen’s Physique Seniors ،Classic Physique ،Muscular Physique للطول +179.