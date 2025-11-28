الخليج يهدد طموحات الخلود

يسعى فريق الخلود الأول لكرة القدم إلى وضع قدمه في المربع الذهبي لكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه حين يستقبل نظيره الخليج، الجمعة، على ملعب نادي الحزم في الرس.

ووصل الخلود إلى هذا الدور بعد فوزه بهدف دون رد أمام النجمة في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وعلى الطرف الآخر، يأمل الخليج بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية بعد أن وصل إليه موسم 2023ـ2024 قبل أن يخسر من النصر بنتيجة 1ـ3.

وتمكن الخليج الذي يسجل أرقامًا لافتة الموسم الجاري من حجز مقعده في ربع النهائي بعد تخطيه التعاون بركلات الترجيح.

ولم يلتقِ الطرفان الموسم الجاري دوريًا، في حين شهدت مواجهاتهما في الموسم الماضي تفوق الخليج في الدور الأول بهدف دون رد، قبل أن يعود الفريق القصيمي في الدور الثاني ويحقق الفوز بنتيجة 2-