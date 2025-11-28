الخليج يفتقد كينج في مواجهتي الخلود

يفتقد فريق الخليج الأول لكرة القدم، هدافه النرويجي جوشوا كينج، نحو 20 يومًا ليتأكَّد خروجه من قائمة مواجهة الخلود، الجمعة، في ربع نهائي كأس الملك، بحسبَ مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن رأس الحربة يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في النادي، ومن المرجح أن يغيب عن مواجهة الخلود في دوري روشن السعودي أيضًا ضمن الجولة الـ 10 المقررة 21 ديسمبر المقبل.

وأصيب كينج «33 عامًا» بتمزُّقٍ عضلي خلال مباراة فريقه مع الحزم ضمن ثامن جولات الدوري.

ولعب كينج 9 مباريات مع الخليج منذ قدومه من تولوز الفرنسي الصيف الماضي بعقد يمتد موسمين، وسجل 10 أهداف وصنع واحدًا.