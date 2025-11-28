مهرجان مسرح الرياض يكرّم الحمدان والمريخي

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة من 15 حتى 22 ديسمبر المقبل في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة، وذلك ضمن جهود الهيئة في تعزيز الحراك المسرحي ودعم الإنتاج المحلي، وإبراز المواهب السعودية في مجالات الإبداع المسرحي المختلفة. وتشهد النسخة تكريم رائدَي العمل المسرحي السعودي إبراهيم الحمدان، وعبد الرحمن المريخي، تقديرًا لمسيرتهما الحافلة وإسهاماتهما البارزة في تأسيس وتطوير الحركة المسرحية في السعودية.

وبحسب الجهة المنظمة، يعد مهرجان الرياض للمسرح ركيزة أساسية لإثراء وتفعيل الحراك المسرحي المحلي، وزيادة مستوى إقبال الجمهور على قطاع المسرح والفنون الأدائية، ويُجسد التزام الهيئة برفع مستوى الإبداع المسرحي، لتحقيق حضور قوي على الساحة الإقليمية والدولية.