قبل الأهلي.. جونزاليس 35 انتصارا ومنصة ذهبية

يواجه الإسباني ميتشل جونزاليس، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، في ربع نهائي كأس الملك الأهلي، الجمعة، متسلحًا بخبرة طويلة في بطولات الكؤوس عبر محطات مختلفة في إسبانيا وفرنسا واليونان والمكسيك.

وحضر جونزاليس في 56 مباراة في بطولات الكؤوس، انتصر 35 وتعادل في 10 وخسر 11 مواجهة.

وبدأت علاقة ميتشيل ببطولات الكؤوس مع خيتافي عام 2011 حين خاض سلسلة من المباريات في كأس الملك، تميّز خلالها بقدرته على قلب النتائج في الإياب كما حدث أمام ملقا عندما حوّل خسارته ذهابًا 1ـ2 إلى فوز كبير 5ـ1 في الإياب، فيما تجاوز إسبانيول بعد فوز وتعادل، وخرج أمام ريال مايوركا وإشبيلية وبيتيس بعد مواجهات متقاربة في الذهاب والإياب.

وانتقل بعدها إلى محطة أكثر استقرارًا مع إشبيلية 2013 إذ بدأ البطولة بانتصارين متتاليين على إسبانيول في الذهاب والإياب، قبل أن يحقق فوزًا واسعًا على ريال مايوركا بخمسة أهداف دون مقابل، ليقدم واحدة من أنجح بداياته في مباريات الكأس.

وشهد العام نفسه أفضل فترات ميتشل في البطولات الإقصائية عندما تولّى قيادة أولمبياكوس، إذ حقق سلسلة طويلة من الانتصارات العريضة، أبرزها الفوز على باناثينايكوس 6-2، وقاد الفريق إلى التتويج بكأس اليونان بعد الفوز في النهائي على استيراراس 3-1، إلى جانب تجاوز مراحل عدة بنتائج كبيرة وتفوق واضح في الذهاب والإياب.

وفي مارسيليا 2016 واصل حضوره في مسابقات الكؤوس، وتأهل في كأس فرنسا عبر انتصارات أمام كان ومونبيليه وتيراليس وجرانفيل، في حين ودّع كأس الرابطة بالخسارة أمام تولوز.

وخاض ميتشل تجربة قصيرة مع ملقا 2018 انتهت بخروج مبكر أمام نومانسيا، قبل أن ينتقل إلى بوماس يونام المكسيكي 2019 إذ قدّم مستويات مستقرة في كأس المكسيك، محققًا انتصارات على بوتروس وسان لويس، لكنه ودّع المسابقة بخسارته أمام لوجونا على الرغم من الفوز إيابًا.

وفي عودته الثانية إلى أولمبياكوس 2023 حافظ ميتشل على نهجه الهجومي في مباريات الكأس بفوز كبير على أتروميتوس 4-1، وعبور سلينوكي ذهابًا وإيابًا، قبل أن يخرج أمام أثينس في الأدوار المتقدمة.

ومع القادسية قدّم المدرب الإسباني موسمًا ناجحًا مع الفريق الشرقي، إذ قاد الفريق للفوز على العروبة والوحدة والتعاون والرائد وصولًا إلى نهائي كأس الملك 2025، الذي خسره أمام الاتحاد 0ـ3، كما بلغ بطولة السوبر لكنه خسر أمام الأهلي بخماسية لهدف وحيد، قبل أن يعود الموسم الجاري ويفوز مجددًا على العروبة ثم الحزم في مشواره بنتيجة 3-1 ويتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة الأهلي.