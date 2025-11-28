يايسله 15 فرحة.. وضربة العفر لا تنسى

تميل الكفَّةُ نحو الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في مواجهات الكؤوس المحلية، لكن الأمر لا يخلو من بعض المفاجآت والذكريات غير السارة، وهو ما يتطلّع إلى تجنّبه عند ملاقاة القادسية، مساء الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

خاض يايسله، خلال مسيرته التدريبية، 19 مباراةً لحساب الكؤوس المحلية، بواقع 11 في النمسا، مع فريق ريد بول سالزبورج، و8 مع فريقه الحالي.

كسِب الألماني، صاحب الـ 37 عامًا، 15 من هذه المباريات، وتُوِّج بكأس النمسا وكأس السوبر السعودي 2025، وتلقّى في المقابل أربع هزائم، إحداها مدوِّية على يدَي الجندل، من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، ضمن أول أدوار كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وخسِر الفريق 1ـ2 على أرضه من الجندل، الذي فجّر المفاجأة مع المدرب السعودي زياد العفر.

قبل ذلك بنحو عام، ودَّعت كتيبة يايسله الكأس من دور الـ 16 في جدة، عندما خسِرت بالنتيجة ذاتها مع أبها، الذي كان يدرِّبه التونسي يوسف المناعي. ولعِب أبها ذلك الموسم، الأول للألماني في قيادة الأهلي، بين فرق دوري روشن السعودي، وهبط مع انتهائه إلى الدرجة الأولى.

وقبل انطلاق الموسم التالي، شارك الأهلاوية في كأس السوبر السعودي، التي استضافتها أبها، وكانوا قريبين من التأهل على حساب الهلال إلى المباراة النهائية، بعدما تقدموا بهدف، لكن الدقيقة 90 صدمتهم بهدف تعادلٍ متأخّر، أرسل «الكلاسيكو» إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للهلاليين.

وافتتح المدرب الألماني مشواره في بطولات الكؤوس المحلية بقيادة ريد بول سالزبورج إلى حصد لقب كأس النمسا 21ـ2022. وتوقفت حملة الدفاع عن اللقب خلال ربع نهائي النسخة التالية، عندما خسِر فريق يايسله على أرضه من شتورم جراتس بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1ـ1.

ويمتلك يايسله خمسة ألقاب في مسيرته التدريبية، التي انطلقت عام 2017 بعد اعتزالٍ مبكّر لممارسة الكرة على المستوى الاحترافي بسبب الإصابة.

وإضافةً إلى كأسَي النمسا والسوبر السعودي، فاز المدرّب مع ريد بول سالزبورج بالدوري مرتين متتاليتين، بين 2021 و2023، ومع الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025.