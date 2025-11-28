المرة الأولى.. ويسا يتدرب مع نيوكاسل

أكد الإنجليزي إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، الجمعة، أن المهاجم يوان ويسا الذي تعرض لإصابة في الركبة بعد أيام من انضمامه للنادي قادمًا من برنتفورد في سبتمبر الماضي، تدرب للمرة الأولى مع فريقه الجديد دون أن يكشف عن موعد محتمل لعودته.

وتعاقد نيوكاسل مع ويسا القادم من الكونغو الديمقراطية مقابل 55 مليون جنيه إسترليني «74.30 مليون دولار» ليحل محل ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية.

لكن ويسا «29 عامًا» تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده قبل أول ظهور له مع نيوكاسل.

وقال هاو للصحافيين قبل أن يحل فريقه ضيفًا على إيفرتون السبت في الدوري «إنه بخير، لقد تدرب معنا للمرة الأولى الأربعاء، وكنت سعيدًا جدًا بالحالة التي ظهر عليها. كان ذلك ظهوره الأول مع الفريق، لذلك دعونا نرى ماذا سيقدم اليوم».

وأضاف «لدينا موعد محدد لعودته، لكن ربما من الأفضل أن أحتفظ به لنفسي، لا نريد أن نخيب آمال أحد. بالطبع نريد إشراكه في أقرب وقت ممكن».

وأشار هاو إلى أن كيران تريبيير الظهير الأيمن السابق لمنتخب إنجلترا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر واحد، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

ويحتل نيوكاسل المركز 14 في الدوري الممتاز مبتعدًا بأربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، ويتطلع إلى تجاوز هزيمته من أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، والبناء على الزخم الذي حققه من فوزه على مانشستر سيتي في الدوري المحلي مطلع هذا الأسبوع.