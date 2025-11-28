جودينيو.. مهدد بالقتل يقود الأهلي والقادسية

يقود البرتغالي لويس جودينيو مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه القادسية، الجمعة، في دور الثمانية لكأس الملك على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وفق ما أعلنه اتحاد اللعبة المحلي على منصة «إكس».

ولد جودينيو في 24 فبراير 1985 في مدينة بوربا شرقي البرتغال، ويعد أحد أبرز حكام النخبة في بلاده خلال الأعوام الأخيرة، بعدما فرض حضوره في الدوري البرتغالي الممتاز والبطولات الأوروبية منذ حصوله على الشارة الدولية عام 2016، حيث أدار خلال مسيرته 387 مباراة دولية، وأشهر 1945 بطاقة صفراء و58 حمراء.

ونقلت تقارير صحافية في 2021، أن الحكم البرتغالي تلقى تهديدات بالقتل في اليوم التالي لمباراة الذهاب في نصف نهائي كأس البرتغال بين براجا وبورتو «1-1» بعدما طرد لويس دياز وماتيوس أوريبي لاعبي الأخير.

وسبق للحكم البرتغالي إدارة أربع مباريات في دوري روشن السعودي، الأولى موسم 2019ـ2020 بين التعاون والحزم وانتهت 1-1، ثم مواجهة التعاون وضمك التي حسمها الفريق القصيمي 2-1.

وفي موسم 2022-2023 قاد مباراة الهلال والعدالة التي انتهت بفوز الأزرق 2-0، قبل أن يعود 2023-2024 ليدير مباراة الرائد والاتحاد التي انتهت بانتصار القطب الجداوي 3-0.