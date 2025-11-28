23 لاعبا يمثلون الأخضر في كأس الخليج

اختار الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، قائمة مكونة من 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج 2025 في قطر.

وضمت القائمة حسب ما كشف عنه حساب المنتخب على منصة «إكس»، الجمعة، كلًا من: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبد الرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، محمد الدوسري، عبد الرحمن العبيد، محمد برناوي، مبارك الراجح، عبد الله معتوق، عبد الملك العييري، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، بسام هزازي، عبد العزيز العليوة، سيف رجب، ماجد عبد الله، عبد الله رديف، طلال حاجي، وثامر الخيبري.

وتقرر أن ينتظم الأخضر الأولمبي في معسكر إعدادي بالدمام، الأحد، قبل السفر إلى قطر الثلاثاء 2 ديسمبر، تحضيرًا للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4-16 ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي البطولة الخليجية تحت 23 عامًا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، البحرين، والكويت.