يايسله يضحي بميّو أمام القادسية

يغيب الفرنسي إنزو ميّو، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة «أخضر جدة» مع القادسية، الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس الملك، التي يبدأها مدربه الألماني ماتياس يايسله بعشرة محترفين أجانب، يرافقهم علي مجرشي، الظهير الأيمن.

ولم يستطع يايسله استدعاء كامل محترفيه الأجانب، بسبب اللائحة التي تفرض على كل فريق إشراك 10 لاعبين غير سعوديين بحد أقصى في مباريات كأس الملك.

وشملت اختيارات يايسله أجانب آخرين غير ميّو الذي غاب أيضًا عن مواجهة الأهلي والقادسية، الجمعة الماضي، في تاسع جولات دوري روشن السعودي.

ويعتمد الأهلي في لقاء الكأس على السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وخط دفاع رباعي يضم من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، والبلجيكي ماتيو دامس.

وفي الوسط يلعب الفرنسي فالنتين أتانجانا إلى جوار الإيفواري فرانك كيسييه، فيما يتمركز الجزائري رياض محرز، والبرازيليان ماتيوس جونسالفيس وويندرسون جالينو خلف المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبًا بينهم الجناح صالح أبو الشامات، والمهاجم فراس البريكان.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة المباراة التي تأتي بعد أسبوع واحد من انتصار الأهلي على القادسية 2ـ1 ضمن بطولة الدوري.