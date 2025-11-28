القادسية يهاجم الأهلي بكينيونيس

عاد المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى تشكيل مدربه الإسباني ميتشيل جونزاليس، الذي قرر الزج به أساسيًا أمام الأهلي، الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

وأنهى كينيونيس غيابًا دام شهرًا كاملًا بداعي إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه مع الحزم، 28 أكتوبر الماضي، في ثمن نهائي الكأس.

وأبعدته الإصابة عن المباريات الثلاث الأخيرة للقادسية في دوري روشن السعودي أمام التعاون والخلود والأهلي على الترتيب.

وفي غيابه، خسر الفريق من التعاون 0ـ2، والأهلي 1ـ2، وفاز فقط على الخلود 4ـ0.

وجاءت عودته إلى التشكيل على حساب زميله مصعب الجوير، لاعب الوسط، الذي يجلس بديلًا برفقة 11 آخرين.

وباستثناء هذا التغيير، حافظ ميتشيل على التشكيل الذي بدأ به مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري.

وقرَّر المدرب الاعتماد على البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي محمد أبو الشامات، والإسباني ناتشو فيرنانديز، والأوروجوياني جاستون ألفاريز، وياسر الشهراني.

وفي الوسط يجاور الألماني جوليان فايجل كلًا من البرتغالي أوتافيو مونتيرو والأوروجوياني ناهيتان نانديز، فيما يضم الخط الأمامي الغاني كريستوفر بونسو باه، والإيطالي ماتيو ريتيجي، وكينيونيس.

ويدّخر ميتشيل على الدكة محترفًا أجنبيًا واحدًا من أصل 10 مسموح بضمهم في كأس الملك، وهو البرازيلي الواعد جابرييل كارفاليو، لاعب الوسط.