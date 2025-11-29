تاريخيا.. ميلان يكتسح لاتسيو 72 مرة

يُسجل فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم أفضلية تاريخية على لاتسيو، قبل اللقاء المرتقب بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري «سيريا أي».

وخاض الفريقان 164 مباراة، تفوق «الأحمر» في 72 لقاء، وتمكّن لاتسيو من تحقيق الفوز خلال 32 مباراة، وحضر التعادل بينهما 60 مرة.

ومن الناحية التهديفية، واصل ميلان فرض هيمنته على لاتسيو، إذ سجّل في إجمالي المواجهات بينهما 259 هدفًا، مقابل 187 استطاع لاتسيو إحرازها في شباك «الروسونيري».

وحقق ميلان فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على إنتر ميلان في ديربي ميلانو، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف على نابولي، حامل اللقب، ومبتعدًا بفارق نقطتين خلف روما المتصدر.

وعلى الرغم من تقديم لاتسيو، صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، أداء متواضعًا في الموسم الجاري، إلا أن الفريق استعاد توازنه وخسر مباراة واحدة فقط في آخر خمسة لقاءات، واستطاع الفوز على يوفنتوس في واحدة من المباريات.

ويُعد ميلان صاحب الحظوظ الأقوى، نظرًا للعناصر التي ظهرت في الفريق خلال الموسم الجاري، بحضور عناصر خبرة، مثل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، والبرتغالي رافاييل لياو، جناح الفريق، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، وغيرهم من العناصر، التي يقودها ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق، الذي عاد لميلان مطلع الموسم.

ويأمل ميلان في اقتناص الصدارة مؤقتًا، وانتظار أن تأتي نتيجة مباراة روما ونابولي لمصلحته، لكن يتعين عليه أولًا الانتصار على لاتسيو.