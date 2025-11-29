الاتحاد يخطف ذهبية تايكوندو البراعم

تُوِّج فريق الاتحاد للتايكوندو براعم، السبت، بلقب البطولة التأهيلية النسائية لفئتي البراعم والشباب، المنظمة على مدى ثلاثة أيام في صالة الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وأكد عبد الله العسيري، رئيس اللجان الفنية والإدارية، عبر بيان صحافي، أنَّ البطولة جسّدت صورة مشرّفة للتطور الفني في اللعبة، مشيرًا إلى أنَّ المستويات التي ظهرت بها اللاعبات تعكس استعدادًا متقدمًا وتطوّرًا ملحوظًا في الأندية.

وأوضح العسيري أنَّ التنظيم وروح اللعب كانا عنصرين أساسيين في نجاح البطولة، مبينًا استمرار العمل لتوفير بيئة تنافسية ترتقي بالرياضة النسائية، وتدعم مسيرة المنتخبات الوطنية.

وفي فئة الشباب بالبطولة ذاتها، نال فريق القادسية اللقب، وذلك بعد النتائج الإيجابية المقدمة من قبل اللاعبات خلال المنافسات.

وشهدت أيام البطولة الثلاثة حضورًا لافتًا، بمشاركة 35 حكمًا وحكمة، و300 لاعبة يمثلن 27 فريقًا، وسط أجواء تنافسية.