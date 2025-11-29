بالقاتل.. فودين ينقذ سيتي من كمين ليدز

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا من ضيفه ليدز يونايتد 3ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، بفضل ثنائية سجلها فيل فودين.

لم يستغل سيتي تقدمه بهدفين في الشوط الأول، سجلهما فيل فودين وجوشكو جفارديول في الدقيقتين «1» و«25» بل أدرك الضيوف التعادل بهدفين في الشوط الثاني بتوقيع دومينيك كالفيرت لوين ولوكاس نميتشا في الدقيقتين «49» و«68». لكن فودين منح فريقه النقاط الثلاث بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 25 نقطة ليقفز للمركز الثاني مؤقتًا في انتظار مواجهة أرسنال متصدر الترتيب «29 نقطة» ضد تشيلسي الثالث «23 نقطة»، الأحد، في ديربي لندن على ملعب ستامفورد بريدج.

أما ليدز فتجمد رصيده عند 11 نقطة بالمركز الـ 18، ليبقى في منطقة الهبوط بعد تلقيه خسارته التاسعة بالدوري والرابعة تواليًا.

ضرب سيتي ضيفه بهدف مبكر للغاية قبل مرور أقل من دقيقة عندما مرر برناردو سيلفا كرة بينية إلى ماتيوس نونيز الذي مررها عرضية إلى فودين ليسدد بمهارة في الشباك.

ارتبك لاعبو ليدز بعد الهدف المبكر، واستقبلوا الثاني من ركلة ركنية ارتبك الدفاع، ولوكاس بيري حارس مرمى ليدز في تشتيتها ليمهدها نيكو أورايلي إلى المدافع الكرواتي جفارديول الذي سدد في الشباك ليسجل هدفه العاشر منذ انضمامه إلى سيتي 2023.

واستغل ليدز حالة الاسترخاء التي دخل به لاعبو السيتي الشوط الثاني، حيث قلص البديل كالفيرت لوين الفارق مستغلًا خطأ ساذج من نونيز في تشتيت الكرة خارج منطقة الجزاء.

لم يكتف كالفيرت لوين بذلك بل ورط جفارديول في ركلة جزاء، سددها نميتشا وتصدى لها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لترتد الكرة مجددًا إلى اللاعب نفسه ليسجل التعادل.

بعدها ضغط سيتي بكل قوة، ساعيًا إلى التقدم مجددًا في النتيجة، ودفع مدربه بيب جوارديولا بأكثر من تبديل لتنشيط الهجوم حيث أشرك ريان شرقي وعمر مرموش، الذي شارك في مسلسل إهدار الفرص مع إرلينج هالاند وفودين.

وبلغت الإثارة ذروتها باحتساب عشر دقائق وقتًا بدل ضائع، نجح فودين في الثواني الأولى منها في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وتجاوز سيتي بهذا الفوز الصعب كبوة خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز، وباير ليفركوزن الألماني بدوري الأبطال.