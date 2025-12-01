الغفاري لـ«الرياضية»: تسلمنا ابتكارات ري ملاعب مونديال 2034

أعلن طارق الغفاري، وكيل الرئيس للأبحاث والتقنيات في الهيئة السعودية للمياه، تسلم العديد من الابتكارات لطريقة الري في ملاعب كأس العالم 2034.

وقال الغفاري خلال حديثه لـ«الرياضية» على هامش اللقاء التعريفي لمؤتمر الابتكار في استدامة المياه، الإثنين: «الابتكارات التي تسلمناها تقلل نسبة البتكيريا مما يسهل أداء اللاعبين على أرضية الملعب».

ويجمع مؤتمر الابتكار أكثر من 7,000 مشارك من 129 دولة، و100 متحدث دولي، و100 علامة تجارية عالمية في استدامة المياه.

ويشهد المؤتمر حضور نخبة من الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص الابتكارية المتاحة، وصُمّم المؤتمر ليحفّز الأفكار والشراكات الجديدة، ويسلّط الضوء على التقنيات التي تواجه ندرة المياه، ويؤكد على ريادة المملكة العربية السعودية في رسم ملامح أمن المياه العالمي.