تعادل يؤهل فلسطين وسوريا إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم ونظيره السوري إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد تعادلهما السلبي، الأحد على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة العاصمة القطرية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وتساوى المنتخبان برصيد خمس نقاط لكل منهما، لكن المنتخب الفلسطيني تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سوريا صاحبة المركز الثاني، بينما حلت تونس ثالثة بأربع نقاط، وجاءت قطر «المستضيفة» في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ولحق المنتخبان الفلسطيني والسوري بثلاثة منتخبات حجزت مقاعدها في دور الثمانية، وهي السعودية والعراق والأردن.

وينتظر «الفدائي» و«نسور قاسيون» ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتعرف على منافسهما في ربع النهائي.

ويلتقي منتخب فلسطين المتصدر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور الثمانية، التي تشهد أيضًا لقاءً آخر بين منتخب سوريا مع متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية حاليًا برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب المغرب، قبل مباراتهما في الجولة الثالثة، الإثنين.