قيادة «البلوز».. روني يُرشح روسينيور

يرى واين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أن ليام روسينيور، أتم فترة تدريبه بنجاح وبات مستعدًا تمامًا لتولي زمام الأمور في فريق تشيلسي الأول لكرة القدم.

وقال روني في برنامجه «ذي واين روني شو» الذي يُبث عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي.سي» الإثنين : «إذا ذهب إلى هُناك، فلن يخيب الظن أبدًا، فهو ينتظر فرصة كهذه منذ زمن، أعتقد أنه أتم تدريبه وبذل كل الجهد اللازم للوصول إلى هذا المنصب، ولن يساوره أدنى شك في قدرته على النجاح».

وأضاف روني :«أتمنى أن نسمع خبر تعيينه قريبًا جدًا، لأن ذلك يمثل دفعة هائلة للمدربين الإنجليز الشباب. ليام هو أفضل مدرب عملت معه على الإطلاق، سواء في تفاصيله الدقيقة أو في كيفية إدارته للعمل اليومي».

واقترب روسينيور من مغادرة منصبه مدربًا لفريق ستراسبورج الفرنسي، ليحل محل الإيطالي إنزو ماريسكا في تدريب تشيلسي، بعد وصوله إلى لندن، العاصمة البريطانية، الأحد، تمهيدًا للاجتماع مع إدارة النادي الإنجليزي.

وسبق لروسينيور البالغ من العمر 41 عامًا، العمل مساعدًا لروني في فريق ديربي كاونتي، قبل أن يتولى المسؤولية مؤقتًا عام 2022، ثم أمضى عامين مدربًا لهال سيتي، وعلى الرغم من إقالته في عام 2024، إلا أنه ترك بصمة لافتة بقيادة الفريق إلى أعتاب الأدوار الإقصائية المؤهلة للدوري الممتاز.

وخلال الأشهر الـ18 الماضية، حقق المدرب الإنجليزي نجاحًا ملموسًا مع ستراسبورج، المملوك لنفس الجهة المالكة لتشيلسي، ما جعله المرشح الأبرز لتولي المسؤولية الفنية في «ستامفورد بريدج».