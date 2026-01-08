بعد 433 يوما.. الهلال يعيد سلسلة الانتصارات المتتالية

أعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية بعد أن تغلب على نظيره الحزم بثلاثية نظيفة، الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وبلغ الأزرق العاصمي انتصاره العاشر تواليًا في الدوري إذ كسب جميع المواجهات بعد تعادله أمام الأهلي 3ـ3 لحساب الجولة الثالثة.

ولم يحقق الأزرق هذا الرقم منذ 433 يومًا بعد أن توقفت سلسلة انتصاراته العشرة بعد التعادل أمام النصر 1ـ1 لحساب الجولة التاسعة الموسم الماضي 1 نوفمبر 2024.

وجاءت ثلاثية الأزرق عبر الصربي سيرجي سافيتش الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 29، قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني عند الدقيقة 56 ودوّن الثالث المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز «90».

وبهذا الفوز واصل القطب العاصمي صدارته برصيد 35 نقطة من 11 انتصارًا وتعادلين بينما تجمد الفريق القصيمي عند النقطة 13 بعد أن كسب 3 مباريات وتعادل 4 مقابل 6 هزائم.

ويستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر الإثنين المقبل في مواجهة ديربي الرياض لحساب الجولة الـ15 من الدوري على ملعب «المملكة أرينا»، فيما يلاقي الحزم نظيره النجمة في اليوم ذاته.