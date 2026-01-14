9 مصريين و7 سنغاليين يجددون المواجهة بعد نهائي 2021

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم، خصمه منتخب السنغال، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد اللقاء التاريخي بين الفريقين في نهائي البطولة القارية 2021، الذي توّج فيه الأخير بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ2.

وطرأت عدة تغييرات في صفوف المنتخبيّن منذ نهائي 2021، أهمهما الطواقم الفنية، إذ رحل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي أوصل مصر إلى النهائي، كما رحل أيضًا أليو سيسه، مدرب السنغال الذي توج باللقب القاري حينها.

ويقود منتخب مصر حاليًا المحلي حسام حسن، ومثله في الجانب السنغالي، إذ يتولى بابي ثياو، تدريب منتخب بلاده.

ولعب المنتخب المصري في نهائي 2021 بتشكيلة ضمت كلًا من: محمد أبو جبل، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، إمام عاشور، محمد النني، حمدي فتحي، وعمرو السولية، وفي الهجوم محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد، كما دخل من دكة البدلاء تريزيجيه، زيزو، مهند لاشين، ومروان حمدي.

ولا يزال يحضر في تشكيلة «الفراعنة» منذ ذلك الوقت، كل من: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد فتوح، محمود حسن تريزيجيه، مهند لاشين، أحمد السيد زيزو.

فيما خرج أكثر من نجم من قائمة حسام حسن الحالية، وعلى رأسهم ثنائي الوسط عمرو السولية ومحمد النني، والمهاجم مروان حمدي إضافة إلى المدافع محمود حمدي الونش، وحارس المرمى محمد أبو جبل، والمدافع محمد عبد المنعم.

في المقابل، دخل منتخب السنغال في نهائي 2021 بتشكيلة ضمت: إدوارد ميندي، سيس، ديالو، خاليدو كوليبالي، سار، نامبليس ميندي، كوياتي، جايا، ساديو ماني، إسماعيلا سار، وديديهو، كما شارك من دكة البدلاء بابا جاي، ديينج، وبولي ديا.

واستمر أكثر من لاعب في تشكيلة منتخب السنغال أيضًا في كأس إفريقيا الجارية، ممن سبق لهم الحضور في التشكيلة الأساسية خلال التتويج باللقب القاري عام 2021، وفي مقدمتهم ساديو ماني، وإدوارد ميندي، كوليبالي، إدريسا جايا، إسماعيلا سار، بابا جاي، وبولي ديا.