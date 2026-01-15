«الكفاءة» تفصل الاتفاق عن عبد الكريم

تنتظر إدارة نادي الاتفاق التحصُّل على شهادة الكفاءة المالية، حتى تمضي قدمًا نحو إتمام صفقة التعاقد مع العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب وسط الزوراء، عبر نافذة الانتقالات الشتوية الحالية، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدر رسمي من النادي الشرقاوي.

وتستهدف إدارة الاتفاق التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فئة تحت 21 عامًا، التي تتصدر دوري جوّي للنخبة.

وبحسب المصدر نفسه، أرسلت الإدارة خطابًا رسميًا لنظيرتها في نادي الزوراء، أفصحت فيه عن اهتمامها بضمّ اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، خلال الفترة الشتوية.

وبالتوازي مع مفاوضة ناديه، تعمل الإدارة الاتفاقية على استخراج شهادة الكفاءة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع مع اللاعب.

وتفرض اللوائح على كل نادٍ الحصول على «الكفاءة» حتى يصبح بإمكانه قيد لاعبين جدد في قائمته خلال فترتي التسجيل الصيفية والشتوية.

ويُصنَّف عبد الكريم ضمن أبرز مواهب كرة القدم العراقية حاليًا، ويُمكنه شغل مركزي لاعب الارتكاز وصانع اللعب.

ولعب خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب الأعسر أساسيًا أمام النصر ذهابًا، ودخل بديلًا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.