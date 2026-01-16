المواجهة 31 تجمع الاتحاد والاتفاق

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نظيره الاتفاق عند الـ 08:30 مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، في 30 مواجهة، انتصر الاتحاد في 16 مباراة، مقابل 7 للاتفاق.

وسجل الاتفاق أكبر نتيجة ضد منافسه حينما تغلب عليه 5ـ0 في الدور الثاني من موسم 2023ـ2024، فيما دوّن الاتحاد أكبر نتيجة في شباك منافسه موسم 2013ـ2014، بـ5ـ3.

ويسعى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد، إلى اختيار البديل المناسب لتعويض غياب البرازيلي فابينيو الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء أمام ضمك، على أن يعيد المالي محمدو دومبيا إلى القائمة بعد انتهاء ارتباطه الدولي مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

وعلى الطرف الآخر، يدرك سعد الشهري مدرب الاتفاق صعوبة منافسه، حينما يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية، عقب الخسارة الأخيرة أمام الخليج 1ـ2.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة في قائمة دوري «روشن»، مقابل 22 نقطة للاتفاق في المرتبة السابعة.