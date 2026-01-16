رباعية الخليج الثامنة تضرب الأخدود

كتب فريق الخليج الأول لكرة القدم الرباعية الثامنة له في دوري روشن السعودي خلال عصر الاحتراف بعد تغلبه على منافسه الأخدود 4ـ1 ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة.

وافتتح الخليج التسجيل عند الدقيقة «37» عن طريق هدافه النرويجي جوشوا كينج، وفي الشوط الثاني زاد اليوناني يورجوس ماسوراس الغلة بالهدف الثاني «50»، وأضاف مواطن الأخير كونستانتينوس فورتونيس الهدف الثالث «77»، وعاد مجددًا ماسوراس ليضع الرابع «80» بينما سجل هدف الأخدود الوحيد عبد العزيز هتيلة «90+2».

ورفع الفريق الشرقي رصيده إلى 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، فيما تجمد الأخدود عند ثماني نقاط بعد انتصارين، وتعادلين، وخسر 11.

ويلاقي «أبناء سيهات» نظيرهم الأهلي، الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما يستضيف الأخدود نظيره الرياض، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومنذ تطبيق الاحتراف موسم 2008ـ2009 ضربت رباعيات الخليج كل من ضمك والرائد والأخدود والحزم والرياض والشباب والوحدة ونجران.