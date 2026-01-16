شيل: سامحني يا أبي.. ولن نفرط أمام المصريين

شدّد المالي إريك شيل، مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، الجمعة، على ضرورة حسم مباراة المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا.

وأكد خلال مؤتمر صحافي في الدار البيضاء عشيّة مواجهة المنتخب المصري: «لا يمكن خوض بطولة بهذه الجودة ولا نفوز بالمركز الثالث».

وصرّح: «أمامنا المباراة الأخيرة، ونتطلّع إلى الفوز، لأننا قدَّمنا بطولة كبيرة وسنعود إلى نيجيريا بالمركز الثالث».

ولفت المالي إلى محاولته الوصول بـ «النسور الخُضر» لأبعد مرحلة ممكنة. وأكمل: «لكن في نصف النهائي افتقدنا إلى أمور كثيرة من الناحية الفنية والتكتيكية والبدنية، وواجهنا منتخبًا جيدًا في سياقٍ لم يكن في صالحنا، والآن سنفعل كل ما في وسعنا للفوز على مصر».

وعبَّر شيل عن خيبة أمله لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المركز الثالث. وأوضح: «كنت طموحًا جدًّا.. لبلوغ النهائي، ليس من السهل الإعداد للمباراة المقبلة بعد الخسارة في نصف النهائي، من المغرب، لكن هذه هي كرة القدم، ومباراة السبت مهمة جدًّا بالنسبة لي بعد الجهد الذي قدَّمناه».

وأبان: «وعدت أبي بالعودة بالكأس، وأتمنى أن يسامحني بالعودة بالمركز الثالث».

وعلّق على مستوى المنافس قائلًا: «منتخب مصر يمتلك إمكانات كبيرة ويلعب بروح معنوية وتضامن، ويملك فرديات يُمكِن أن تُحدِث الفارق، ويجيد الانتقال إلى الهجوم، ومن الجيد أن نواجه منتخبًا مثله، ويجب أن أجد أفضل طريقة للفوز بالمباراة».

لكنه أقرّ بصعوبة لعِب مباراة كل يومين بالقوة ذاتها، كاشفًا عن شعوره بمعاناة لاعبيه من التعب خلال مباراة نصف النهائي.

وعن مستقبله بعد البطولة، صرَّح: «أفكر في مباراة مصر، وسيكون لديّ وقت كبير للتفكير في المستقبل، منذ عام فقط وأنا أدرب هذا الفريق، كان حلمي أن أملك 22 لاعبًا متميزين في مراكزهم».

وختم شيل تصريحاته بالقول «أداء الفريق في هذه البطولة كان رائعًا، والأرقام والإحصاءات والكثافة والهجوم والاندفاع تتحدث عن ذلك، كان الأمر جنونيًّا، وفَهِم اللاعبون فلسفتي بشكل جيد.. وإذا لم أستمر في مهمتي فإنهم سيظلون أصدقائي إلى الأبد لأنهم فعلوا كل شيء طلبته منهم».

وخلال المؤتمر ذاته، صرّح ويلفريد نديدي، لاعب وسط نيجيريا العائد من إيقافٍ غيَّبه عن مواجهة المغرب الأربعاء: «مباراة غدٍ هي الأخيرة لنا في البطولة، لقد عانينا من الخروج من نصف النهائي، وغدًا سنحاول الفوز وانتزاع المركز الثالث».