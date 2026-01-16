مغربي يضبط مواجهة مصر ونيجيريا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيمٍ مغربي لإدارة مباراة منتخبي مصر ونيجيريا، التي يحتضنها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، السبت.

وأعلن الاتحاد، الجمعة، عن تعيين لجنة الحكام جلال جيد حكم ساحةٍ للمواجهة، ومواطنيه زكريا برنسي ومصطفى أكركاد وحسن خليل مساعدِين له.

وسيكون الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو اختارت اللجنة الجزائري لحلو بن إبراهيم والتونسي هيثم قيراط، فيما سمّت الإيفواري سينكو زيلي مراقبًا للحكام.

ويخوض منتخب مصر لقاء الميدالية البرونزية إثر خسارته 0ـ1 من السنغال، الأربعاء في نصف النهائي، الذي شهِد في اليوم ذاته خسارة نيجيريا من المغرب بركلات الترجيح بعد تعادلٍ سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط مباراة النهائي، بين المنتخب المضيف ونظيره السنغالي، مساء الأحد.