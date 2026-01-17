مصر.. عقوبات وإصابات قبل نيجيريا

يغيب ستة لاعبين عن المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا، السبت.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري أن أحمد فتوح، وياسر إبراهيم، ومحمد حمدي، يغيبون للإصابة، بينما يغيب للإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصوله على إنذارين، ومروان عطية، وصلاح محسن، نتيجة عقوبة من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف».

وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إن فتوح تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال الخسارة 1ـ0 أمام السنغال في قبل النهائي، الأربعاء الماضي.

كما يغيب ⁠إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب ‌آلام أسفل الظهر.

وأوقف الاتحاد الإفريقي «الكاف» مروان عطية، وصلاح محسن، لأسباب انضباطية تتعلق بمباراة السنغال، ​وبالتالي غيابهما عن مباراة نيجيريا أيضًا.

وخسرت نيجيريا أمام ⁠المغرب صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح في المباراة الثانية لقبل النهائي، التي نظمت يوم الأربعاء أيضًا.

ويلتقي المغرب، الساعي للقبه القاري الأول منذ 1976، مع السنغال في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب ‌مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

يذكر أن محمد حمدي كان أصيب بقطع في الرباط الصليبي أمام منتخب بنين في مباراة دور الـ16.