بعد 785 يوما.. البريك يستعيد ذاكرة الأهداف

أحرز محمد البريك، ظهير فريق نيوم الأول لكرة القدم، هدفَهُ الأول منذ أكثر من عامين، مساء الأحد، أمام الهلال، فريقه السابق، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وهزّ البريك بضربة رأسية شباك الهلال خلال الشوط الأول من مواجهة فريقيه السابق والحالي، في تبوك، التي انتهت بفوز الضيوف 2- 1.

وآخر هدفٍ قبلها للظهير الدولي السابق أحرزه في الانتصار الهلالي الكاسح 9ـ0 على الحزم، ضمن الجولة الـ 14 من دوري 2023ـ2024.

وأجريت تلك المباراة في 25 نوفمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، قبل 785 يومًا «عامان وشهر و24 يومًا».

وانتقل البريك إلى نيوم، صيف عام 2024، وأسهم في صعوده نهاية الموسم الماضي إلى دوري روشن للمرة الأولى في تاريخه.

ومثّل الظهير الأيمن، صاحب الـ 33 عامًا، الهلال بتسعة مواسم بدأت في 2015ـ2016.