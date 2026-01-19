كوليبالي.. دوري و8 كؤوس

توج السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع منتخب بلاده بلقب جديد يضاف إلى 8 بطولات سابقة.

واحتفل كوليبالي بكأس أمم إفريقيا، الأحد، على الرغم من غيابه عن الانتصار بهدف دون رد أمام المغرب في النهائي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل النجم السنغالي خلال مشواره الاحترافي على 9 بطولات، منها لقب دوري واحد فقط، هو دوري روشن السعودي للمحترفين مع الهلال في موسم 2023ـ2024.

وبخلاف دوري المحترفين السعودي مع الهلال، كانت بطولات كوليبالي إما في الكؤوس أو المسابقات القارية.

وحقق لقب كأس أمم إفريقيا مرتين مع السنغال، عامي 2021 و2025.

وعلى مستوى الأندية، فاز المدافع السنغالي بلقبه الأول مع جينك البلجيكي، حين قاده للتتويج بلقب كأس بلجيكا عام 2013.

ونال كوليبالي كأس إيطاليا عام 2020، بعد الفوز في النهائي مع نابولي على يوفنتوس بركلات الترجيح، وقبلها الفوز أيضًا بلقب كأس السوبر الإيطالي عام 2014 مع نابولي، بعد الانتصار في النهائي على يوفنتوس بركلات الترجيح، إذ سجل ركلة الترجيح الحاسمة في تلك المباراة.

وبعد انتقاله إلى الهلال، حقق كوليبالي كأس الملك عام 2024، بعد الانتصار في النهائي على النصر بركلات الترجيح، كما تُوج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين، ليصل إلى 8 بطولات كؤوس وألقاب قارية إضافة إلى لقب دوري واحد.