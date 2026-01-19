رسميا.. الأخضر يواجه مصر وصربيا في قطر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، الإثنين، عن خوض المنتخب الأول مباراتين تجريبيتين أمام نظيريه المصري والصربي، مارس المقبل في قطر، ضمن معسكره التحضيري لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتزامن معسكر المنتخب مع فترة «أيام فيفا» المقبلة، ويمتد من 22 وحتى 30 مارس.

وفي المباراة الأولى يواجه الأخضر منتخب مصر، الخميس 26 مارس، وفي الأخرى يلتقي صربيا، الإثنين 30 من الشهر ذاته.

ويقع المنتخب السعودي في ثامن مجموعات كأس العالم، إلى جوار إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

ويستهل مشواره في المحفل العالمي باللعب مع أوروجواي، 15 يونيو، ثم يواجه إسبانيا، 21 من الشهر ذاته، وأخيرًا الرأس الأخضر في الـ 16 منه.

ويتأهل إلى الدور الثاني بطل ووصيف المجموعات الـ 12، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.