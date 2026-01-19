فينالدوم يواصل الغياب.. وفرصة ضئيلة أمام نيوم

قلّلت مصادر خاصة بـ «الرياضية» من إمكانية مشاركة الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أمام نيوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

واستمر غياب فينالدوم عن التدريبات الجماعية، مساء الإثنين، مع وجوده في بلاده منذ عدّة أيام بسبب وفاة جدته.

ووصفت المصادر فرصة ظهوره أمام نيوم بـ «الضئيلة»، في ظل تبقّي تدريب وحيد قبل المباراة، مشيرةً إلى استعداد المدرب سعد الشهري لتعويضِه مثلما فعل أمام الاتحاد، الجمعة ضمن الجولة الـ 16، عندما اعتمد على خيارات بديلة.

وواصل الاتفاق الاستعداد لمواجهة الأربعاء، التي يحتضنها ملعب «إيجو» في الدمام.

وبدأ التدريب بالجوانب اللياقية، قبل أن يفرض الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية، واختُتِم بمناورة بين مجموعتين من اللاعبين على نصف مساحة الأرضية.

في الوقت ذاته، واصل مد الله العليان، الظهير الأيمن، برنامجه التأهيلي، الذي بدأ عقب إصابته الأخيرة، التي حرمته من المشاركة في الفوز 1ـ0 على الاتحاد. وغاب فينالدوم بسبب ظرفِه العائلي عن اللقاء، الذي جرى في جدة ورفع عدد نقاط الفريق الشرقاوي إلى 25.