الشهري: مواصلة الانتصارات هدفنا.. ونيوم يستنفرنا

نوَّه سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بأهمية تحقيق الفوز على نيوم، الأربعاء، في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، حتى تتواصل مسيرة الانتصارات بعد كسب اللقاء الماضي أمام الاتحاد.

وفي مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء عشية اللقاء، قال الشهري: «المباراة مهمة لاستمرارية حصد النقاط. نواجه فريقًا مميزًا يملك لاعبين ذوي إمكانات عالية، وشاهدنا مباراتهم الماضية ورأيناهم يلعبون بصورة قوية ومنظمة ويشكلون خطورة عالية، لكننا سنبحث عن الفوز».

وأضاف: «نيوم من الفرق المميزة في الدوري، وقيمته السوقية عالية، وهو من المنافسين الذين يجب عليك الاستعداد لمواجهتهم. درسنا نقاط قوتهم ومواطن ضعفهم، وعملنا عليها خلال الفترة الماضية، وحريصون على الظهور بصورة قوية وبتركيز عالٍ في اللقاء».

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول نيته إشراك خالد الغنام وفارس الغامدي، ثنائي الفريق، حتى مع استعادة خدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم والسلوفاكي أوندريه دودا، قال الشهري: «نعتمد على اللاعب الجاهز في الفريق. لدينا لاعبون مميزين وهذا يعطينا خيارات كثيرة، وأثق في جميع عناصر الاتفاق».

واختتم حديثه بالقول: «نعمل خطوة بخطوة، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه، وإن شاء الله ننهي الموسم في مركز متقدم».

ويحتل الاتفاق سابع مراكز جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جناها من 7 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل 4 هزائم.